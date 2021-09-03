Трое цыган украли у жителя Красного села 400 тысяч рублей в коровьем эквиваленте

49-летний фермер из Красносельского района обратился в полицию после пропажи с его фермы быка и двух буренок. Бычка правоохранителям спасти не удалось.

О происшествии рассказали в группе Сиверский LIFE вечером, 3 сентября. Как отметил хозяин угнанного скота, две годовалые коровы и полуторагодовалый бычок стоили порядка 400 тысяч рублей.

Похитителей быстро нашли. Ими оказались трое представителей кочевого народа в возрасте от 35 до 39 лет, которые уже успели убить и разделать быка. Двух коров сотрудникам полиции удалось спасти.