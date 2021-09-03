Виновники незаконной свалки в Ленобласти выдали себя выброшенной документацией

Автор: Анастасия Щербакова
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Жители деревни Орово Всеволожского района пожаловались на нелегальную свалку в  Госэконадзор. Специалистам удалось не только утилизировать опасный мусор, но и найти тех, кто эту свалку устроил.

Как поделился портал 47channel, на указанном месте сброса мусора Госэконадзор обнаружил строительный мусор и мешок с ртутными лампами. На нарушителей удалось выйти с помощью документов с контактными данными магазина, которые валялись на свалке.

Найденные отходы, относящиеся к первому классу опасности, сотрудники ведомства упаковали, опломбировали и забрали на утилизацию. С представителями компании, устроившими незаконную свалку, свяжутся с помощью контактных данных, найденных в выброшенных документах. Госэконадзор обещает найти всех виновных и привлечь к ответственности.

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03.09.2021 35
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