Виновники незаконной свалки в Ленобласти выдали себя выброшенной документацией

Жители деревни Орово Всеволожского района пожаловались на нелегальную свалку в Госэконадзор. Специалистам удалось не только утилизировать опасный мусор, но и найти тех, кто эту свалку устроил.

Как поделился портал 47channel, на указанном месте сброса мусора Госэконадзор обнаружил строительный мусор и мешок с ртутными лампами. На нарушителей удалось выйти с помощью документов с контактными данными магазина, которые валялись на свалке.

Найденные отходы, относящиеся к первому классу опасности, сотрудники ведомства упаковали, опломбировали и забрали на утилизацию. С представителями компании, устроившими незаконную свалку, свяжутся с помощью контактных данных, найденных в выброшенных документах. Госэконадзор обещает найти всех виновных и привлечь к ответственности.