Финансист Тузов: вложение заемных денег в финансовую пирамиду грозит катастрофой

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов заявил, что невыгоднее всего вкладывать деньги в финансовые пирамиды. Об этом эксперт сообщил агентству «Прайм».

По его словам, плохая инвестиция может быть следствием финансовой неграмотности соотечественников.

— Неизбежный крах финансовой пирамиды — это просто потеря средств и болезненный плохой опыт для инвесторов. Но катастрофичной ситуацию делают сами граждане, которые для вложений в финансовую пирамиду берут кредит в банке или продают единственное жилье, — пояснил финансист.

При этом он отметил, что все деньги, которые могли быть вложены в один или несколько проектов, но с одинаковыми рисками инвестирования, могут привести к не самому лучшему исходу.

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