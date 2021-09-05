Финансист Тузов: вложение заемных денег в финансовую пирамиду грозит катастрофой

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов заявил, что невыгоднее всего вкладывать деньги в финансовые пирамиды. Об этом эксперт сообщил агентству «Прайм».
По его словам, плохая инвестиция может быть следствием финансовой неграмотности соотечественников.
— Неизбежный крах финансовой пирамиды — это просто потеря средств и болезненный плохой опыт для инвесторов. Но катастрофичной ситуацию делают сами граждане, которые для вложений в финансовую пирамиду берут кредит в банке или продают единственное жилье, — пояснил финансист.
При этом он отметил, что все деньги, которые могли быть вложены в один или несколько проектов, но с одинаковыми рисками инвестирования, могут привести к не самому лучшему исходу.
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— Одна финансовая пирамида или пять – результат один: вы останетесь без денег, — объяснил Тузов.