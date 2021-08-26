В пяти городах Ленобласти реализуют благоустройство с федеральным софинансированием

Сразу пять городов Ленинградской области – Коммунар, Лодейное Поле, Луга, Светогорск и Тихвин – победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной среды в малых городах и исторических поселениях.

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Итоги V Всероссийского конкурса благоустройства малых городов и исторических поселений подвели 26 августа. На реализацию проектов в рамках софинансирования выделят средства из федерального бюджета.

Губернатор Ленинградской области считает, что победа – это большое достижение.

«В прошлом году победа наших городов принесла на благоустройство области 480 миллионов рублей. Спасибо Минстрою России за конкурс, который позволяет создавать в наших городах новые общественные пространства ― комфортные, красивые, востребованные жителями», – рассказал Александр Дрозденко

В частности, в Коммунаре организуют пространство для спорта и отдыха «Ижора». В Луге – досугово-спортивный кластер. В Лодейном Поле благоустроят набережную реки Свирь. В Светогорске создадут городскую площадь. В Тихвине – общественное пространство «Летний сад».

В 2021 году на победу в конкурсе от Минстроя претендовали 10 областных городов: Всеволожск, Мурино, Светогорск, Подпорожье, Шлиссельбург, Тихвин, Луга, Коммунар, Пикалево, Лодейное Поле.