В пяти городах Ленобласти реализуют благоустройство с федеральным софинансированием

Сразу пять городов Ленинградской области – Коммунар, Лодейное Поле, Луга, Светогорск и Тихвин – победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной среды в малых городах и исторических поселениях.
Итоги V Всероссийского конкурса благоустройства малых городов и исторических поселений подвели 26 августа. На реализацию проектов в рамках софинансирования выделят средства из федерального бюджета.
Губернатор Ленинградской области считает, что победа – это большое достижение.
В частности, в Коммунаре организуют пространство для спорта и отдыха «Ижора». В Луге – досугово-спортивный кластер. В Лодейном Поле благоустроят набережную реки Свирь. В Светогорске создадут городскую площадь. В Тихвине – общественное пространство «Летний сад».
В 2021 году на победу в конкурсе от Минстроя претендовали 10 областных городов: Всеволожск, Мурино, Светогорск, Подпорожье, Шлиссельбург, Тихвин, Луга, Коммунар, Пикалево, Лодейное Поле.