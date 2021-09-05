Marvel включила китайского супергероя Шан-Чи в команду Мстителей

Фильм о мастере боевых искусств, который сражается с призраками прошлого, вошёл в тройку самых громких послековидных новинок. В день премьеры он собрал 25 млн долларов, уступив место только «Чёрной вдове» и «Форсажу 9».

За следующие двое суток кассовые сборы «Шан-Чи и легенды десяти колец» пополнились ещё 35 млн долларов. И это, несмотря на неоднозначные отзывы о фильме с первым азиатским супергероем Marvel. Критики хвалят визуальные эффекты кинокартины, однако отмечают банальность и картонность сюжета.

Тем не менее на экране кинотеатра стоит увидеть этот фильм хотя бы ради сцены, где в мчащемся без тормозов автобусе Шан-Чи сражается с приближёнными антагониста Венву. Всем любителям экшена в стиле Джеки Чана должно понравиться. Также не стоит пропускать кинокартину тем, кто следит даже за промежуточным марвеловским творчеством.

В России фильм уже вышел в прокат.