В Санкт-Петербурге анонсировали запуск отопительного сезона

Отопление включается при среднедневной температуре в 8°С с течение 5 дней.

По информации телеграм-канала Питерская Булка, несмотря на низкие температуры в ближайшую неделю подача тепла в дома не планируется.

Дело в том, что 3% многоквартирных домов еще не получили паспорта готовности, а это произойдет не раньше 15 сентября.

Петербуржца придется немного померзнуть, прежде чем отопление поступит в их дома.