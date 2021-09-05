В Санкт-Петербурге анонсировали запуск отопительного сезона

Автор: Александр Селиванов
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Отопление включается при среднедневной температуре в 8°С с течение 5 дней.

По информации телеграм-канала Питерская Булка, несмотря на низкие температуры в ближайшую неделю подача тепла в дома не планируется.

Дело в том, что 3% многоквартирных домов еще не получили паспорта готовности, а это произойдет не раньше 15 сентября.

Петербуржца придется немного померзнуть, прежде чем отопление поступит в их дома.

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05.08.2021 530
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