В Санкт-Петербурге анонсировали запуск отопительного сезона

Отопление включается при среднедневной температуре в 8°С с течение 5 дней.
По информации телеграм-канала Питерская Булка, несмотря на низкие температуры в ближайшую неделю подача тепла в дома не планируется.
Дело в том, что 3% многоквартирных домов еще не получили паспорта готовности, а это произойдет не раньше 15 сентября.
Петербуржца придется немного померзнуть, прежде чем отопление поступит в их дома.
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05.08.2021 530