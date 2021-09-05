Холодная и ветреная погода ожидается во второй половине дня в Ленобласти

Ленобласть 5 сентября будет ощущать влияние восточной периферии антициклона.

По словам специалиста ООО «Центр Фобос» Михаила Леуса, воскресенье будет довольно прохладным, но уже на следующей неделе в регионе будет теплее.

Во второй половине дня в Ленобласти осадков не ожидается, но по-прежнему будет ветрено и холодно.

Отмечается, что температура наружного воздуха составит плюс 9-14. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти.