Холодная и ветреная погода ожидается во второй половине дня в Ленобласти

Ленобласть 5 сентября будет ощущать влияние восточной периферии антициклона.
По словам специалиста ООО «Центр Фобос» Михаила Леуса, воскресенье будет довольно прохладным, но уже на следующей неделе в регионе будет теплее.
Во второй половине дня в Ленобласти осадков не ожидается, но по-прежнему будет ветрено и холодно.
Отмечается, что температура наружного воздуха составит плюс 9-14. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти.
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