В Ленобласти вновь наблюдали северное сияние — видео

В Выборгском районе ночью 4 сентября наблюдали северное сияние.
Очевидцам удалось заснять сполохи в небе над деревней Озерки, Выборгского района Ленинградской области. Кадры были опубликованы в телеграм-канале «Астро Фото Болото».
На фото попали абсолютно все всплески, сполохи и затухания северного сияния этой ночи.
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02.09.2021 154