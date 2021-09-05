В Ленобласти вновь наблюдали северное сияние — видео

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

В Выборгском районе ночью 4 сентября наблюдали северное сияние.

Очевидцам удалось заснять сполохи в небе над деревней Озерки, Выборгского района Ленинградской области. Кадры были опубликованы в телеграм-канале «Астро Фото Болото».

На фото попали абсолютно все всплески, сполохи и затухания северного сияния этой ночи.

Вам будет интересно
В Ленобласти вновь наблюдали северное сияние — фото
В Ленобласти ночью 1 сентября вновь наблюдали северное сияние. Очевидцам удалось заснять сполохи в небе над Ладожским озером в Приозерском районе...
02.09.2021 154
Автор