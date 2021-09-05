Жительница Ленобласти стала чемпионкой мира по шашкам-64

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

Соревнования для спортсменов с ограниченными возможностями проходят в Болгарии.

__125921
Источник: online47.ru

По информации издания Online47, спортсменка из Ленобласти Виктория Архипова стала мировой чемпионкой по шашкам-64.

Отмечается, что спортсменка принимала участие в соревнования в составе сборной России для людей с ВОЗ.

По результатам командных соревнований у Виктории также золотая медаль и звание чемпионки мира в составе сборной команды России.

Вам будет интересно
В Ленобласти работают свыше тысячи бесплатных спортивных секций, где ждут ваших детей
Родители могут записать своих детей - будущих чемпионов, на занятия в спортшколы, ФОКи, спортшколы олимпийского резерва и бассейны.  Подробную информацию о...
02.09.2021 204
Автор