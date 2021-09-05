Жительница Ленобласти стала чемпионкой мира по шашкам-64

Соревнования для спортсменов с ограниченными возможностями проходят в Болгарии.

По информации издания Online47, спортсменка из Ленобласти Виктория Архипова стала мировой чемпионкой по шашкам-64.

Отмечается, что спортсменка принимала участие в соревнования в составе сборной России для людей с ВОЗ.

По результатам командных соревнований у Виктории также золотая медаль и звание чемпионки мира в составе сборной команды России.