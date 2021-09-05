Александр Дрозденко поздравил новых жильцов ЖК Карат с новосельем

Дом был дважды брошен застройщиком, но все таки достроен.

Источник: vk.com/drozdenko_a Источник: vk.com/drozdenko_a Источник: vk.com/drozdenko_a Источник: vk.com/drozdenko_a Источник: vk.com/drozdenko_a Источник: vk.com/drozdenko_a

По словам губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, история ЖК Карат в Кингисеппе — особенная среди долгостроев. Он был несколько раз брошен застройщиком, однако в 2020 году на объект вышла ГК ПИК, которая и достроила проблемный объект.

Отмечается, что ровно через год дольщики получили ключи и начали заселяться в свои квартиры.

— Я искренне рад за новоселов и потому, что этот путь мы прошли вместе. И даже в самые безрадостные и безнадежные дни люди продолжали работать с администрацией и искать решение, — заключил глава региона.