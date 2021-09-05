Александр Дрозденко поздравил новых жильцов ЖК Карат с новосельем

Автор: Александр Селиванов
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Дом был дважды брошен застройщиком, но все таки достроен.

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Александр Дрозденко поздравил новых жильцов ЖК Карат с новосельем Счастливая история, Стройки в России, Стройки в Ленобласти, Россияне, Россия, Ленобласть, долгострои, Губернаторы в России, Губернаторы, Губернатор Ленобласти Александр ДрозденкоИсточник: vk.com/drozdenko_a
Александр Дрозденко поздравил новых жильцов ЖК Карат с новосельем Счастливая история, Стройки в России, Стройки в Ленобласти, Россияне, Россия, Ленобласть, долгострои, Губернаторы в России, Губернаторы, Губернатор Ленобласти Александр ДрозденкоИсточник: vk.com/drozdenko_a
Александр Дрозденко поздравил новых жильцов ЖК Карат с новосельем Счастливая история, Стройки в России, Стройки в Ленобласти, Россияне, Россия, Ленобласть, долгострои, Губернаторы в России, Губернаторы, Губернатор Ленобласти Александр ДрозденкоИсточник: vk.com/drozdenko_a
Александр Дрозденко поздравил новых жильцов ЖК Карат с новосельем Счастливая история, Стройки в России, Стройки в Ленобласти, Россияне, Россия, Ленобласть, долгострои, Губернаторы в России, Губернаторы, Губернатор Ленобласти Александр ДрозденкоИсточник: vk.com/drozdenko_a
Александр Дрозденко поздравил новых жильцов ЖК Карат с новосельем Счастливая история, Стройки в России, Стройки в Ленобласти, Россияне, Россия, Ленобласть, долгострои, Губернаторы в России, Губернаторы, Губернатор Ленобласти Александр ДрозденкоИсточник: vk.com/drozdenko_a

По словам губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, история ЖК Карат в Кингисеппе — особенная среди долгостроев. Он был несколько раз брошен застройщиком, однако в 2020 году на объект вышла ГК ПИК, которая и достроила проблемный объект.

Отмечается, что ровно через год дольщики получили ключи и начали заселяться в свои квартиры.

— Я искренне рад за новоселов и потому, что этот путь мы прошли вместе. И даже в самые безрадостные и безнадежные дни люди продолжали работать с администрацией и искать решение, — заключил глава региона.
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