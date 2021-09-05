В Санкт-Петербурге вдвое выросло число вакансий в ЖКХ

Число вакансий выросло больше, чем в два раза.

Как рассказали НЕВСКИМ НОВОСТЯМ в пресс-службе HeadHunter, количество вакансий в сфере ЖКХ увеличило по сравнению с прошлым годом на 109%.

Отмечается, что самыми популярными профессиями стали сантехник, электрогазосварщик, дворник, слесарь аварийно-восстановительных работ, промышленный альпинист.

Помимо этого в июле-августе в Северной столице разместили около десятка вакансий для водителей уборочной техники.

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В настоящее время зарплата специалистов ЖКХ в Петербурге сейчас составляет около 43 тысяч рублей, что на 8 % больше, че в прошлом году.