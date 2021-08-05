Евгений Барановский назначен и.о. зампреда правительства Ленобласти по строительству и ЖКХ

Исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Ленобласти по строительству и ЖКХ назначен Евгений Барановский, до этого он занимал пост зампреда комитета по строительству Петербурга.

Евгений Барановский займет место ранее покинувшего свой пост Михаила Москвина, который ушел на должность главы представительства Ленобласти в Москве.

Барановский начал вести политическую карьеру с 2011 года — он был помощником депутата Госдумы РФ по Петербургу, депутатом муниципального образования Юго-Запад. С 2016 года — зампредом комитета по строительству Петербурга.