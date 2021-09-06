В 2022 году в России появятся новые автомобильные штрафы

Минюст России намерен расширить список «автомобильных» штрафов, внеся в их перечень соответствующие поправки в новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

В России разрабатывают поправки в КоАП, сообщили в Autonews, сославшись на Минюст. Межведомственная группа уже несколько месяцев работает над документом.

Как пояснили в Минюсте, в разработке поправок в КоАП принимают участие представители некоторых других ведомств, органов власти, а также научного и бизнес-сообщества, общественных организаций.

Минюст страны намерен расширить список «автомобильных» штрафов. Перечень неисправностей, при которых запретят пользоваться машиной, расширят с 2022 года. Так, в КоАП появится штраф за шины не по сезону, информирует Ura.ru.

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В Минюсте России также сообщили, что автолюбителей будут штрафовать на 500 рублей за поврежденный бампер, незаконные лебедки, отсутствие подголовников, подушек безопасности.