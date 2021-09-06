Водителей предупредили об автоматическом штрафе за выключенные фары

Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов рассказал о новом штрафе, который могут выписать автоматически.

По словам Миронова, возможно в ближайшее время в России наказание за езду без ходовых огней и ближнего света будет назначаться автоматически, с помощью камер фото-видео фиксации.

Юрист отметил, что обычно в таких случаях нарушителю делают предупреждение или штрафуют на 500 рублей. Однако при фото-видео фиксации такое административное наказание как предупреждение невозможно.

«Прайм». — Владельцу транспортного средства придет именно штраф, оплатить который возможно будет со скидкой 50%, — уточнил Миронов в беседе с агентством

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Введение новых правил предусмотрено в каждом российском регионе, в связи с этим внимательность к выполнению требований ПДД нужна на территории всей России, подчеркивает адвокат.