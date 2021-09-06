По информации ivbg.ru, 5 сентября около 05:30 возле дома № 15 на Школьной улице в поселке Селиваново Волховского района 46-летний мужчина избил своего 72-летнего отца.

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Причиной драки послужила ссора. Избитый пожилой мужчина смог самостоятельно добраться до квартиры, но от полученных травм скончался. На теле зафиксированы ссадины, кровоподтеки и гематомы головы.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в избиении задержан.