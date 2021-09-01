В Петербурге курьер на автомобиле сбил курьера на велосипеде — видео

Автор: Анастасия Щербакова
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В результате аварии пострадал велосипедист, который в неположенном месте решил пересечь проезжую часть. Состояние пострадавшего неизвестно. Велосипед от столкновения согнулся пополам.

Вчера, 31 августа, в Санкт-Петербурге произошло столкновение курьеров. Судя по камерам видеонаблюдения, курьер на велосипеде решил пересечь проезжую часть не на «зебре», а прямо по проезжей части, через поток машин. Проезжавший на автомобиле курьер не заметил своего коллегу, который резко выехал из припаркованных машин и врезался в него на высокой скорости.

В Петербурге курьер на автомобиле сбил курьера на велосипеде — видео Санкт-Петербург, Курьер, ДТП
В Петербурге курьер на автомобиле сбил курьера на велосипеде — видео Санкт-Петербург, Курьер, ДТП
В Петербурге курьер на автомобиле сбил курьера на велосипеде — видео Санкт-Петербург, Курьер, ДТП

От удара мужчину ударило об лобовое стекло а его велосипед согнулся пополам. Состояние пострадавшего неизвестно. Об этом рассказали «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

Фото и видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб», «78 Новости».

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В Петербурге курьер на автомобиле сбил курьера на велосипеде — видео Санкт-Петербург, Курьер, ДТП
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31.08.2021 132
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