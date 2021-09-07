Nord Stream 2 AG объявила об укладке последней трубы «Северного потока — 2»

Позже секция, идущая с берега Германии, будет состыкована с секцией, протянутой из вод Дании.

Оператор Nord Stream 2 AG проинформировал о завершении сварки последней трубы газопровода «Северный поток-2» в Балтийском море.

— 6 сентября специалисты трубоукладочного судна «Фортуна» выполнили сварку последней трубы второй нитки газопровода «Северный поток-2». Позже трубу под номером 200 858 погрузят на дно Балтийского моря в германских водах, — сказано в сообщении оператора.

Затем секция, идущая с берега Германии, будет состыкована с секцией, протянутой из вод Дании.

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