«Газпром» сообщил о финальной стадии строительства «Северного потока — 2»

Реализация проекта в ходе встречи 27 августа была оценена главой «Газпрома» Алексеем Миллером и главой австрийской OMV Райнером Зеле.

Отмечена более чем 50-летняя история надежного экспорта российского газа в Австрию. В «Газпроме» сообщили, что «общий объем поставок с 1968 г. превысил 260 млрд кубометров». Об этом было сказано в сообщении пресс-службы «Газпрома» по результатам встречи главы правления компании Алексея Миллера и главы австрийской компании OMV Райнера Зеле.

— Отдельное внимание стороны уделили проекту «Северный поток-2», находящемуся в финальной стадии реализации, — говорится в сообщении.

«Северный поток-2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценена в 55 млрд кубометров газа в год.