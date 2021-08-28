«Газпром» сообщил о финальной стадии строительства «Северного потока — 2»

Реализация проекта в ходе встречи 27 августа была оценена главой «Газпрома» Алексеем Миллером и главой австрийской OMV Райнером Зеле.
Отмечена более чем 50-летняя история надежного экспорта российского газа в Австрию. В «Газпроме» сообщили, что «общий объем поставок с 1968 г. превысил 260 млрд кубометров». Об этом было сказано в сообщении пресс-службы «Газпрома» по результатам встречи главы правления компании Алексея Миллера и главы австрийской компании OMV Райнера Зеле.
— Отдельное внимание стороны уделили проекту «Северный поток-2», находящемуся в финальной стадии реализации, — говорится в сообщении.
«Северный поток-2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценена в 55 млрд кубометров газа в год.
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