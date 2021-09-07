В небе над Ленобластью запечатлели северное сияние – фото и видео

В Ломоносовском районе ночью наблюдали северное сияние.
Очевидцам удалось заснять сполохи в небе над поселком Кандикюля в составе Лебяженского городского поселения Ломоносовского района. Кадры были опубликованы в телеграм-канале «Астро Фото Болото».
На фото попали абсолютно все всплески, сполохи и затухания северного сияния этой ночи.
Источник: instagram.com/_topotkotov/
Источник: instagram.com/_topotkotov/
Источник: instagram.com/_topotkotov/
Источник: instagram.com/_topotkotov/
Источник: instagram.com/_topotkotov/
Источник: instagram.com/_topotkotov/
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06.09.2021 125