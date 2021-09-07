В небе над Ленобластью запечатлели северное сияние – фото и видео

Автор: Александр Селиванов
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В Ломоносовском районе ночью наблюдали северное сияние.

Очевидцам удалось заснять сполохи в небе над поселком Кандикюля в составе Лебяженского городского поселения Ломоносовского района. Кадры были опубликованы в телеграм-канале «Астро Фото Болото».

На фото попали абсолютно все всплески, сполохи и затухания северного сияния этой ночи.

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В небе над Ленобластью запечатлели северное сияние – фото и видео Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, Россияне, Россия, природа, погода, Ломоносовский район, ЛенобластьИсточник: instagram.com/_topotkotov/
В небе над Ленобластью запечатлели северное сияние – фото и видео Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, Россияне, Россия, природа, погода, Ломоносовский район, ЛенобластьИсточник: instagram.com/_topotkotov/
В небе над Ленобластью запечатлели северное сияние – фото и видео Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, Россияне, Россия, природа, погода, Ломоносовский район, ЛенобластьИсточник: instagram.com/_topotkotov/
В небе над Ленобластью запечатлели северное сияние – фото и видео Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, Россияне, Россия, природа, погода, Ломоносовский район, ЛенобластьИсточник: instagram.com/_topotkotov/
В небе над Ленобластью запечатлели северное сияние – фото и видео Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, Россияне, Россия, природа, погода, Ломоносовский район, ЛенобластьИсточник: instagram.com/_topotkotov/
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