Российские банки массово закрывают свои офисы

В течение года тенденция закрытия офисов банков выросла в разы. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

Как пишут «Известия» со ссылкой на статистику регулятора, к началу августа 2021 года в общей сложности число банковских подразделений 376 действующих организаций достигло 28 тысяч. Что на 5% (или на 1,5 тысяч) меньше, чем в прошлом году.

Уточняется, что больше всего в течение года сократилось число представительств банков, созданных для защиты интересов на определенной территории, без проведения операций. Их стало меньше на 31,6%.

Что касается филиалов и операционных касс, то в течение указанного периода их стало меньше на 15%. Численность головных офисов сократилась на 10,5%, также как и количество дополнительных и операционных отделений.

Больше всего офисов и отделений ликвидировано в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

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Одной из причин такой тенденции называется рост цифровых каналов доступа к финансовым услугам.