Просроченные долги россиян перед банками достигли 955 млрд рублей

В сегменте потребительского кредитования наблюдается наибольший объем невыплат, он составляет порядка 60%.
Президент СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) Эльман Мехтиев заявил, что в начале сентября просроченная задолженность россиян перед банками достигнет рекордной отметки в 955 млрд рублей. Об этом сообщают «Известия».
По его словам, несмотря на рост абсолютных показателей, в начале года долги даже снизились и составили 4,2% в общем портфеле. В сегменте потребительского кредитования наблюдается наибольший объем невыплат, он составляет порядка 60%.
Уточняется, что ситуация находится на контроле у Центробанка. Эксперты полагают, что в среднесрочной перспективе может произойти рост проблемных задолженностей. Если банки откажутся от консервативной политики кредитования, а у людей ухудшится платежеспособность, то возможен худший сценарий — дефолт.