Просроченные долги россиян перед банками достигли 955 млрд рублей

В сегменте потребительского кредитования наблюдается наибольший объем невыплат, он составляет порядка 60%.

Президент СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) Эльман Мехтиев заявил, что в начале сентября просроченная задолженность россиян перед банками достигнет рекордной отметки в 955 млрд рублей. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, несмотря на рост абсолютных показателей, в начале года долги даже снизились и составили 4,2% в общем портфеле. В сегменте потребительского кредитования наблюдается наибольший объем невыплат, он составляет порядка 60%.

— Часто происходит так: потребительский кредит выступает вторым или третьим в корзине потребителя. В этом случае, если он не является залоговым, при финансовых трудностях клиент прекращает выплаты именно по этому обязательству, — отметил Мехтиев.

Вам будет интересно Из-за миллионного долга по алиментам житель Кингисеппа проведет полгода в тюрьме Как установило следствие, 40-летний беспечный родитель не имел счетов в банках и был безработным, хотя и являлся полностью здоровым. В Кингисеппе... 30.08.2021 193

Уточняется, что ситуация находится на контроле у Центробанка. Эксперты полагают, что в среднесрочной перспективе может произойти рост проблемных задолженностей. Если банки откажутся от консервативной политики кредитования, а у людей ухудшится платежеспособность, то возможен худший сценарий — дефолт.