В поселке Ольшаники предали земле останки 28 воинов Красной Армии – фото

В минувшие выходные на братском захоронении № 2 поселка Ольшаники в Выборгском районе во время торжественно-траурной церемонии были погребены останки 28 воинов Красной Армии.
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06.09.2021 115
Бойцы пали в боях на высотах Сиеранмяки и Ахиярви в 1941 и 1944 годах. В мероприятии приняли участие поисковики, ветераны, военные, представители администрации и кадеты.
Как отметил депутат Полянского сельского поселения Павел Коржавых, сохранение памяти о погибших бойцах – это не только благородное дело, но и обязанность живущих.