В поселке Ольшаники предали земле останки 28 воинов Красной Армии – фото

В минувшие выходные на братском захоронении № 2 поселка Ольшаники в Выборгском районе во время торжественно-траурной церемонии были погребены останки 28 воинов Красной Армии.

Вам будет интересно К 80-летию начала блокады Ленинграда на Дороге жизни пройдет акция «Часовые Памяти» Акция «Часовые Памяти» в память о первом авианалете на Ленинград в сентябре 1941 года пройдет на Дороге жизни 8 сентября.... 06.09.2021 115

Бойцы пали в боях на высотах Сиеранмяки и Ахиярви в 1941 и 1944 годах. В мероприятии приняли участие поисковики, ветераны, военные, представители администрации и кадеты.

Как отметил депутат Полянского сельского поселения Павел Коржавых, сохранение памяти о погибших бойцах – это не только благородное дело, но и обязанность живущих.