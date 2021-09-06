К 80-летию начала блокады Ленинграда на Дороге жизни пройдет акция «Часовые Памяти»

Акция «Часовые Памяти» в память о первом авианалете на Ленинград в сентябре 1941 года пройдет на Дороге жизни 8 сентября. В ней могут поучаствовать все желающие жители Ленинградской области.

Акция начнется у второй стелы Ржевского коридора в Большом Ильинском саду в Санкт-Петербурге. В 20:00 вдоль коридора у километровых столбов Дороги жизни до мемориала «Разорванное кольцо» зажгутся памятные свечи.

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В 21:00 участники акции соберутся возле «Разорванного кольца» перед вечным огнем для минуты молчания.