Эрмитаж продал цифровые копии картин на 30 млн рублей

Санкт-Петербургский музей Эрмитаж организовал торги, где смог выручить 30 млн рублей на цифровых копиях мировых шедевров.

Об этом сообщает агентство новостей Интерфакс. Данные цифровые копии представляли собой NFT-токены и были подписаны директором Эрмитажа. Деньги с продажи копий картин пойдут на нужды музея.

Среди лотов были такие произведения искусства, как «Мадонна Литта» Леонардо да Винчи, «Юдифь» Джорджоне, «Куст сирени» Винсента Ван Гога, «Композиция VI» Василия Кандинского и «Уголок сада в Монжероне» Клода Моне.