Стало известно, где 8 сентября зафиксированы 184 новых случая COVID-19 в Ленобласти

В Ленобласти за последние сутки выявили 184 новых случая COVID-19. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 64 617 человек, выздоровели — 50 057. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 8 сентября.

Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+1).

Волосовский район: Волосово (+4), Беседа (+1), Горки (Клопицкое с/п) (+1).

Волховский район: Волхов (+7), Паша (+1).

Всеволожский район: Мурино (+1), Всеволожск (+15), Кудрово (+19), Янино-1 (+2), Новая Проба (+1), Новое Девяткино (+1), Сертолово (+5), Кузьмоловский (+1), им. Морозова (+2), Ковалево (+1), Старая (+1), Романовка (+1), Дубровка (+1), Павлово (+2), Углово (+1), Вирки (+2), Аро (+1), Заневка (+1), ДНП «Дружное» (+1).

Выборгский район: Выборг (+3), Глебычево (+2), Рощино (+1), Светогорск (+1), Приморск (+1), Лосево (+1), Ермилово (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+7), Сиверский (+1), Пудомяги (+1), Коммунар (+2), Большое Рейзино (+1), Новый Свет (+1), Старосиверская (+1), Мины (+1), Новое Поддубье (+1).

Кингисеппский район: Кингисепп (+6), Котельский (+1), Усть-Луга (+1).

Киришский район: Кириши (+10), Будогощь (+1), Пчевжа (+1).

Кировский район: Кировск (+2), Шлиссельбург (+1), Назия (+1), Павлово (+1), Мга (+1).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+4), Алеховщина (+1).

Ломоносовский район: Русско-Высоцкое (+2), Аннино (+1), Лаголово (+1), Яльгелево (+1), Верхняя Колония (+1).

Лужский район: Луга (+3), Долговка (+1), Оредеж (+1), Саба (+1), Подлесье (+1), Бередниково (+1).

Подпорожский район: Подпорожье (+2), Вознесенье (+1).

Приозерский район: Мельниково (+1).

Сланцевский район: Сланцы (+8), Овсище (+1).

Тихвинский район: Тихвин (+7), Сарка (+1), Печнева (+1).

Тосненский район: Тосно (+6), Тельмана (+2), Никольское (+5), Федоровское (+1), Любань (+1), Рябово (+1), Ивановское (+1).