Дмитрия Киселева госпитализировали в больницу с коронавирусом

Автор: Анастасия Щербакова
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Ведущий программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» Дмитрий Киселев заболел Covid-19.

Об этом во вторник, 7 сентября сообщают РИА Новости. По словам известного ведущего новостей, у него наблюдалась высокая температура тела — выше 38 градусов. Однако лечение уже дало результаты.

«…сейчас температура уже нормальная — это позитивный ответ на лечение. Прогноз оптимистичный», — рассказал сам телеведущий.
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