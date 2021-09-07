Дмитрия Киселева госпитализировали в больницу с коронавирусом

Ведущий программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» Дмитрий Киселев заболел Covid-19.
Об этом во вторник, 7 сентября сообщают РИА Новости. По словам известного ведущего новостей, у него наблюдалась высокая температура тела — выше 38 градусов. Однако лечение уже дало результаты.
«…сейчас температура уже нормальная — это позитивный ответ на лечение. Прогноз оптимистичный», — рассказал сам телеведущий.
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07.09.2021 39