Сборная России по футболу победила Мальту на отборе ЧМ-2022

Игроки российской сборной со счетом 2:0 обыграли Мальту в матче отборочного турнира Чемпионата мира 2022.

Во вторник, 7 сентября, в Москве прошел очередной футбольный матч в рамках отборочного тура Чемпионата мира 2022, на поле встретились сборные России и Мальты.

За всю игру российские игроки более 10 раз подавали корнеры. Отмечается, что гости в первой половине игры демонстрировали неплохую фланговую атаку и при этом били на большие расстояния.

Также в ходе матча Алексей Миранчук получил желтую карточку, после чего новый тренер команды Валерий Карпин сделал замену и выпустил на поле Зелимхана Бакаева и Романа Зобнина.

Россия победила со счетом 2:0, при этом в первом тайме забил Федор Смолов, а во втором – Бакаев, с пенальти. В конце игры мог бы быть засчитан и третий гол, но судьи не увидели четкого пересечения линии.

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В результате сборная РФ получила в турнире дополнительные три очка, всего их на данный момент 13, что ставит россиян на первое место в таблице. Однако того же количества очков достигли по результатам параллельного матча хорваты.