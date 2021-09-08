Сборная России по футболу победила Мальту на отборе ЧМ-2022

Игроки российской сборной со счетом 2:0 обыграли Мальту в матче отборочного турнира Чемпионата мира 2022.
Во вторник, 7 сентября, в Москве прошел очередной футбольный матч в рамках отборочного тура Чемпионата мира 2022, на поле встретились сборные России и Мальты.
За всю игру российские игроки более 10 раз подавали корнеры. Отмечается, что гости в первой половине игры демонстрировали неплохую фланговую атаку и при этом били на большие расстояния.
Также в ходе матча Алексей Миранчук получил желтую карточку, после чего новый тренер команды Валерий Карпин сделал замену и выпустил на поле Зелимхана Бакаева и Романа Зобнина.
Россия победила со счетом 2:0, при этом в первом тайме забил Федор Смолов, а во втором – Бакаев, с пенальти. В конце игры мог бы быть засчитан и третий гол, но судьи не увидели четкого пересечения линии.
В результате сборная РФ получила в турнире дополнительные три очка, всего их на данный момент 13, что ставит россиян на первое место в таблице. Однако того же количества очков достигли по результатам параллельного матча хорваты.