В России меньше половины компаний восстановили бизнес после пандемии

Автор: Александр Селиванов
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В России восстановить свой бизнес после кризиса на фоне пандемии к сентябрю смогло 44% компаний. Об этом, ссылаясь на данные опроса сервиса «Работа.ру», пишет РБК 8 сентября.

По сравнению с сентябрём 2020-го показатель вырос на 28%. О частичном восстановлении бизнеса заявило 27% работодателей (годом ранее — 36%). 18% респондентов заявили, что кризис не затронул их компанию (в сентябре 2020-го — 12%). 11% до сих пор находится в кризисе. Год назад этот показатель составлял 36%.

73% опрошенных, которые частично или полностью находятся в кризисе, утверждают, что для полного восстановления необходимо от трёх месяцев до полугода. 5% компаний оценивают срок в один-три месяца. 21% респондентов рассчитывают восстановить свои показатели в течение года.

Опрос проводился в сентябре 2021 года среди более чем тысячи респондентов из всех регионов России. В нём участвовали представители компаний, руководители, рекрутеры и другие.

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16.08.2021 862
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