В Толоконниково мужчину с ножом обезвредили так, что пострадавшим оказался он – задержаны двое

По информации ivbg.ru, утром 7 сентября были задержаны 32-летний гражданин Армении и 33-летний россиянин с иностранной фамилией на улицах Крепостной и Гагарина в Выборге.

Вам будет интересно В Толоконниково мужчину с ножом обезвредили так, что пострадавшим оказался он По информации ivbg.ru, 25 апреля возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью после происшествия в поселке Толоконниково. Еще... 26.04.2021 743

По версии следствия, мужчины еще в марте 2021 года поссорились с 51-летним клиентом магазина на территории кемпинга в поселке Толоконниково.

Как сообщал ivbg.ru, 51-летний покупатель поссорился с владельцем магазина и достал нож. За владельца магазина вступился очевидец. Они обезвредили посетителя, в результате чего тот получил травму головы.

Полиции пострадавший сказал, что ему якобы не давали выйти из торговой точки. Владелец торговой точки и очевидец – ныне задержанные. Им вменяют ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).