Погиб глава МЧС Евгений Зиничев

Автор: Гузель Галимова
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Глава МЧС Евгений Зиничев погиб во время учений в Норильске, спасая жизнь человека. Ему было 55.

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Источник: РИА Новости
«С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Зиничев находился в Красноярском крае с рабочим визитом. Он возглавлял МЧС с мая 2018 года, тогда же он вошел в состав Совета безопасности.

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