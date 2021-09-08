Глава МЧС Евгений Зиничев погиб во время учений в Норильске, спасая жизнь человека. Ему было 55.

«С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Зиничев находился в Красноярском крае с рабочим визитом. Он возглавлял МЧС с мая 2018 года, тогда же он вошел в состав Совета безопасности.