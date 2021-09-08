Как сообщал ivbg.ru, Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов.

Поручение о назначении выплаты глава государства озвучил во время встречи с представителями «Единой России». Средства будут начислены независимо от звания.

«Очень правильно, что государство заботится о людях. Этим летом выплаты получили пенсионеры и семьи, в которых воспитываются дети школьного возраста. А сейчас единовременные выплаты идут всем военнослужащим – людям, от которых зависит безопасность, обороноспособность нашей страны», – рассказал Александр Дрозденко