Правительство решило продлить мораторий на проверки малого бизнеса

Российский бизнес избавят от плановых проверок — мораторий на них будет продлен на 2022 год; сейчас готовится соответствующее постановление кабинета министров.

Об этом в ходе своего выступления на Московском финансовом форуме заявил председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Глава кабинета министров отметил, что число малых предпринимателей, которых коснется продление моратория, составляет порядка ста тысяч человек. И напомнил о том, что бизнес получил достаточно серьезную поддержку в прошлом году, во время активной фазы пандемии коронавируса. В частности, заявил Михаил Мишустин, была снижена административная нагрузка, были реализованы финансовые меры поддержки как отдельных отраслей, так и отдельных предприятий, которые отнесены к системообразующим.

Стоит напомнить, что впервые мораторий на плановые проверки был введен еще 5 лет назад, в 2016 году, сроком на два года — до 1 января 2018 года. Затем он несколько раз продлевался — до 2020 года и до 2021 года. Озвученное продление моратория, соответственно, является третьим этапом.