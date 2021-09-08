«С такими друзьями и враги не нужны»: Молодой человек спровоцировал драку и подставил под кулаки друга в Мурино

В одном из пабликов во «ВКонтакте» опубликовали видео драки, которая произошла в Мурино во Всеволожском районе Ленинградской области.

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На записи видно, как один из молодых людей напал на прохожего. Завязалась драка. За инициатора конфликта заступился друг, которому в итоге и достались все удары.

Молодой человек, который ударил первым, отошел в сторону, подставляя товарища под кулаки. Пока его друг дрался, он мирно беседовал с кем-то.

«С такими друзьями и враги не нужны», – пишут пользователи соцсети

Видео: tyd_original