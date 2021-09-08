В Петербурге шесть классов ушли на «удаленку» из-за коронавируса и простуды

После первой учебной недели обстановка с заболеваемостью в образовательных учреждениях Петербурга стабильно спокойная, сообщили в комитете по образованию.

По данным на 8 сентября, шесть классов в пяти школах Петербурга перешли на дистанционное обучение из-за простудных заболеваний и коронавируса (0,03% от общего количества). Всего в городе болеет 181 ученик (0,03% от общего количества) и 110 сотрудников школ (0,25% от общего числа). Также чуть более тысячи ребят учатся дома по заявлению родителей.

Тем временем в Ленобласти за последние сутки выявили 184 новых случая COVID-19. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 64 617 человек.