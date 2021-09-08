Ущерб от свалки в деревне Аро оценили в 141,5 млн рублей

Сотрудники эконадзора Ленобласти оценили ущерб от незаконной свалки в деревне Аро Всеволожского района в 141,5 млн рублей.

Организации, которая вывозила строительный мусор на участок в населенном пункте, предложено в добровольном порядке возместить ущерб, нанесенный окружающей среде. В случае отказа сумма будет взыскана через суд. Также юрлицо заплатит штраф 450 тыс. рублей.

Всего с начала года эконадзор Ленобласти выписал штрафов на 6,8 млн рублей, а общий размер исков о возмещении ущерба достигает 2 млрд.

Ранее инспекторы Госэконадзора нашли виновников незаконной свалки в Ленобласти по выброшенной документации.