Стало известно, где 9 сентября зафиксированы 180 новых слуев COVID-19 в Ленобласти

В Ленобласти за последние сутки выявили 180 новых случаев COVID-19. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 64 797 человек, выздоровели — 50 137. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 9 сентября.

Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Бокситогорский подробнее: Бокситогорск (+5), Пикалёво (+2), Заборье (+1).

Волосовский район: Каськово (+1), Остроговицы (+1), Кемполово (+1).

Волховский район: Волхов (+2), Юшково (+1), Вельца (+1).

Всеволожский район: Мурино (+11), Всеволожск (+9), Кудрово (+8), Новое Девяткино (+3), Щеглово (+1), Сертолово (+1), Старая (+1), Токсово (+1), Бугры (+5), Гарболово (+1), Ириновка (+1), Рахья (+1), Куйвози (+1), Лупполово (+1), массив Сады, СНТ Монтажник (+1), Куялово (+1), Кавголово (+1), Мендсары (+1), Кискелово (+1), ДНП Скандинавские высоты (+1), Лесколово (+1).

Выборгский район: Выборг (+5), Гончарово (+1), Советский (+1), Кондратьево (+2), Красный Холм (+1), Токарево (+2), Комсомольское (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+6), Тайцы (+1), Никольское (+1), Сиверский (+1), Вырица (+1), Коммунар (+1), Малые Колпаны (+1), Елизаветино (+1), Вайялово (+2), Торфяное (+1), Тойворово (+1).

Кингисеппский район: Кингисепп (+5), Котельский (+2), Ванакюля (+1), Ивангород (+3).

Киришский район: Кириши (+11), Будогощь (+1).

Кировский район: Шлиссельбург (+1), Отрадное (+4), Назия (+1), Молодцово (+1), Концы (+1), Мга (+1).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+4).

Ломоносовский район: Новоселье (+1), Низино (+1), Новогорелово (+1), Гостилицы (+1), Виллози (+1), Кипень (+1), СНТ Вертикаль (1).

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Лужский район: Луга (+2), Ям-Тесово (+1), Оредеж (+1), Волошово (+1), Пансионат Зеленый Бор (+1), Пристань (+1).

Подпорожский район: Подпорожье (+4).

Приозерский район: Приозерск (+4), Мельниково (+2).

Сланцевский район: Сланцы (+2), Старополье (+1), Демешкин Перевоз (+1), Гусева Гора (+1).

Тихвинский район: Тихвин (+9), Мошково (+2), Мехбаза (+1).

Тосненский район: Тосно (+2), Тельмана (+1), Никольское (+1), Сельцо (+1).