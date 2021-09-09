У игровых сервисов возникли проблемы с доступом после блокировок VPN-сервисов

Блокировка Роскомнадзором еще шести VPN-сервисов на территории России сказалась на работе приложений и интернет-сервисов, сообщает газета «Коммерсантъ».

Так, за последние несколько дней проблемы со стабильностью соединения возникли у пользователей приложения FlashScore, являющегося клиентом сервиса для стриминга футбольных трансляций. Также на проблемы с доступом жалуются пользователи платформ Avito, World of Tanks и World of WarShips, сбои в работе происходят в Twitch и BitTorrent.

— Мы исследуем проблему с нашей стороны, в частности техническую инфраструктуру, но пока не нашли точную причину сбоя, — рассказали изданию представители сервиса FlashScore.

В Роскомнадзоре, в свою очередь, заявили, что не связывают недоступность ресурсов со своими ограничениями.