Дом станционного смотрителя в Выре сможет принять посетителей уже в 2022 году

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: 47channel
Фото: 47channel

Реставраторам удалось сохранить исторический вид здания и создать современную инфраструктуру.

В четверг, 9 сентября, журналистов посетили одни из главных туристических достопримечательностей Ленинградской области — Дом станционного смотрителя в Выре и Усадебный дом Рукавишниковых-Набоковых в Рождествено.

Большая часть работ в Доме станционного смотрителя завершена. Специалисты закончили обустройство инженерных сетей и подключили здание к автономной котельной. Реставраторам удалось сохранить исторический вид здания и создать современную инфраструктуру. Посетить достопримечательность можно будет уже в 2022 году.

Дом станционного смотрителя в Выре сможет принять посетителей уже в 2022 году реставрация, Ленобласть, Дом станционного смотрителя, деревня Выра, Гатчинский район
Дом станционного смотрителя в Выре сможет принять посетителей уже в 2022 году реставрация, Ленобласть, Дом станционного смотрителя, деревня Выра, Гатчинский район
Дом станционного смотрителя в Выре сможет принять посетителей уже в 2022 году реставрация, Ленобласть, Дом станционного смотрителя, деревня Выра, Гатчинский район

Усадебный дом Рукавишниковых-Набоковых в Рождествено только готовится пройти реставрацию. Зданию хотят вернуть исторический облик конца XIX – начала ХХ веков.

Дом станционного смотрителя в Выре сможет принять посетителей уже в 2022 году реставрация, Ленобласть, Дом станционного смотрителя, деревня Выра, Гатчинский район
Дом станционного смотрителя в Выре сможет принять посетителей уже в 2022 году реставрация, Ленобласть, Дом станционного смотрителя, деревня Выра, Гатчинский район

Также в Рождествено скоро откроется многофункциональный центр для реставраторов и музейных работников. Реставраторы смогут работать с предметами музейных фондов Ленинградской, Новгородской и Псковской областей, а также Санкт-Петербурга и других регионов Северо-Запада России.

Дом станционного смотрителя в Выре сможет принять посетителей уже в 2022 году реставрация, Ленобласть, Дом станционного смотрителя, деревня Выра, Гатчинский район
Дом станционного смотрителя в Выре сможет принять посетителей уже в 2022 году реставрация, Ленобласть, Дом станционного смотрителя, деревня Выра, Гатчинский район
Дом станционного смотрителя в Выре сможет принять посетителей уже в 2022 году реставрация, Ленобласть, Дом станционного смотрителя, деревня Выра, Гатчинский район
Дом станционного смотрителя в Выре сможет принять посетителей уже в 2022 году реставрация, Ленобласть, Дом станционного смотрителя, деревня Выра, Гатчинский район
Фото: 47channel
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Дом станционного смотрителя в Выре сможет принять посетителей уже в 2022 году реставрация, Ленобласть, Дом станционного смотрителя, деревня Выра, Гатчинский район
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