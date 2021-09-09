Реставраторам удалось сохранить исторический вид здания и создать современную инфраструктуру.

В четверг, 9 сентября, журналистов посетили одни из главных туристических достопримечательностей Ленинградской области — Дом станционного смотрителя в Выре и Усадебный дом Рукавишниковых-Набоковых в Рождествено.

Большая часть работ в Доме станционного смотрителя завершена. Специалисты закончили обустройство инженерных сетей и подключили здание к автономной котельной. Реставраторам удалось сохранить исторический вид здания и создать современную инфраструктуру. Посетить достопримечательность можно будет уже в 2022 году.

Усадебный дом Рукавишниковых-Набоковых в Рождествено только готовится пройти реставрацию. Зданию хотят вернуть исторический облик конца XIX – начала ХХ веков.

Также в Рождествено скоро откроется многофункциональный центр для реставраторов и музейных работников. Реставраторы смогут работать с предметами музейных фондов Ленинградской, Новгородской и Псковской областей, а также Санкт-Петербурга и других регионов Северо-Запада России.

Фото: 47channel