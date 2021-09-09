После обращения к Дрозденко в Коммунаре обустроят контейнерную площадку для жителей Антропшино

В ходе прямой телефонной линии губернатора Ленинградской области 5 июля 2021 года к Александру Дрозденко обратились жители микрорайона Антропшино города Коммунар.

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Обратившиеся попросили решить проблему с вывозом мусора. Как ответили в областном Комитете государственного жилищного надзора и контроля, для предотвращения накопления отходов Коммунар заключил контракт на контейнерную площадку на пересечении улицы Северная и переулка Строителей.

Также городская администрация заключает муниципальный контракт на вывоз строительного мусора с территории города Коммунар. Проводятся регулярные осмотры территории. В адрес регионального оператора по обращению с ТКО направлен запрос графика вывоза.

При этом в реестре мест накопления ТКО отсутствуют сведения о площадках на ул. Антропшинская. Жителями складирования отходов используются контейнеры, размещенные вдоль территории Антропшинского кладбища. Городская администрация ведет работы по обустройству контейнерной площадки вблизи ул. Антропшинская на пересечении ул. Северная и пер. Строителей.