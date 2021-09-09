За два дня в Петербурге и Ленобласти пропали четверо трудных подростков

Заявления о пропаже несовершеннолетних не поступали из Петербурга, Кингисеппского и Тосненского районов Ленобласти.

Так, 8 сентября, в полицию Петербурга обратилась сотрудник органов опеки. Она сообщила, что 17-летний пропавший с марта не ходит в школу и не появляется дома. Ранее он уже неоднократно уходил из дома, состоит на учете по делам несовершеннолетних.

В этот же день поступило заявление о пропаже 16-летнего воспитанника Кингисеппского ресурсного центра Ленобласти. Он также не раз исчезал и состоит на учете, пишут «Невские новости«.

Вам будет интересно Подростка нашли мертвым в Тихвине на третий день поисков Как сообщал ivbg.ru, следственный комитет возбудил уголовное дело после пропажи 15-летнего подростка в Тихвине. Однако вечером 8 сентября стало известно, что... 09.09.2021 182

Днем ранее за помощью сообщили об уходе двух воспитанников Никольского ресурсного центра в Тосненском районе. Подростки 17 и 15 лет также трудные.