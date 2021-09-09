С 10 сентября Многофункциональные центры вернутся к прежнему режиму приема заявителей. Однако остается требование носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Областные центры «Мои документы» сообщают о возвращении к привычному режиму приема заявителе порядке живой очереди и без предварительной записи независимо от зоны.

Режим возвращается уже с завтрашнего дня. Однако остается требование носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Также не следует посещать МФЦ с повышенной температурой и симптомами ОРВИ.

При этом в Многофункциональных центрах регионах действует единый стандарт работы с соблюдением необходимых профилактических мер – проводится санобработка помещений, контролируется состояние здоровья сотрудников, используются СИЗ и антисептики.