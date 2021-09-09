Ленобласть отметит День памяти Александра Невского концертом и исторической реконструкцией

В Ленобласти мероприятия, приуроченные к дню памяти Александра Невского, пройдут на территории храмового комплекса поселка Романовка Всеволожского района.

Участников мероприяти 12 сентября ждут интерактивные уроки о жизни и подвигах Александра Невского, реконструкция Невской битвы, а также праздничный концерт, на котором выступят не только региональные артисты, но и известный оперный певец Методие Бужор.

Праздничный концерт начнется в 12.00.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге отменили большой крестный ход по Невскому проспекту в честь дня перенесения мощей князя Александра Невского.