В Петербурге из-за коронавируса отменили крестный ход по Невскому проспекту

В честь дня перенесения мощей князя Александра Невского в Петербурге отменили большой крестный ход по Невскому проспекту.

Из-за коронавируса он пройдет в другом формате. Планируется, что празднование и молебен будут организованы 12 сентября на площади Александра Невского, сообщил спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров.

Напомним, что впервые крестный ход прошел в 1743 году, во время правления императрицы Елизаветы Петровны. В советское время и 20 лет после распада СССР шествия не проводили. Традицию возобновили лишь в 2013 году. В прошлом году крестный ход также был отменен из-за коронавируса.

Тем временем в Ленобласти за последние сутки выявили 180 новых случаев COVID-19. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 64 797 человек.