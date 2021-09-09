Ленобласть продолжает развивать систему ухода за пожилыми людьми и инвалидами

В рамках IV Форума социальных инноваций комитет по социальной защите населения Ленобласти подписал соглашение с Ассоциацией участников системы долговременного ухода.

В рамках соглашения Ленобласть продолжит развивать систему профессионального ухода за гражданами, имеющими зависимость от посторонней помощи. Также был представлен уникальный опыт работы Мультицентра трудовой и социальной интеграции во Всеволожске.

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Ранее мы рассказывали, что в Госдуму был внесен законопроект о бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями. Сейчас бесплатное пребывание в стационаре с родителями предусмотрено только для детей до четырех лет.