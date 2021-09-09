Пропавшего на 4 дня петербуржца нашли в 30 км от дома в ожидании давно погибшей жены

Трагическая история произошла с 74-летним жителем Петербурга, страдающего провалами в памяти. Исчезнувшего мужчину нашли спустя 4 дня после пропажи на месте, где он когда-то жил с ныне покойной женой.

Об этом рассказал портал 47news со ссылкой на поисковой отряд «ЛизаАлерт». Поиски 74-летнего петербуржца начались 3 сентября и продлились до 7 числа.

Родственники пенсионера рассказали поисковикам, что он несколько лет не уходил от дома дальше, чем в магазин, и пропажа дедушки их сильно обеспокоила.

«Родственники Виктора Николаевича вспомнили, что для дедушки таким важным местом может быть Разметелево – деревня во Всеволожском районе Ленинградской области. Там когда-то давно жила его жена. Сама она много лет назад умерла, однако Виктор Николаевич не хочет этого признавать и верит, что любимая жива», — рассказывают в поисковом отряде.

Волонтеры начали поиски в указанном родственниками месте, однако пропавшего так и не нашли, пока на четвертый день пропажи волонтерам не раздался звонок местного жителя. Он сообщил, что видел человека, похожего на пропавшего.

«Дедушка сидел в указанном месте прямо на земле и, судя по всему, уходить не собирался. Уверенно называл своё имя, твердил, что ждёт жену. Оказалось, что он провёл здесь как минимум одну ночь. Жители ближайших домов кормили его, поили молоком, принесли одеяло, чтобы не замёрз. Пытались вызвать скорую помощь, но дедушка от помощи медиков наотрез отказался», — сообщают поисковики.

Дальнейшая судьба нечастного пенсионера пока неизвестна. Вероятно, такое большое расстояние он преодолел на попутках, поскольку, как рассказали волонтеры, денег у него с собой не было.