Пропавшего на 4 дня петербуржца нашли в 30 км от дома в ожидании давно погибшей жены

Трагическая история произошла с 74-летним жителем Петербурга, страдающего провалами в памяти. Исчезнувшего мужчину нашли спустя 4 дня после пропажи на месте, где он когда-то жил с ныне покойной женой.
Об этом рассказал портал 47news со ссылкой на поисковой отряд «ЛизаАлерт». Поиски 74-летнего петербуржца начались 3 сентября и продлились до 7 числа.
Родственники пенсионера рассказали поисковикам, что он несколько лет не уходил от дома дальше, чем в магазин, и пропажа дедушки их сильно обеспокоила.
Волонтеры начали поиски в указанном родственниками месте, однако пропавшего так и не нашли, пока на четвертый день пропажи волонтерам не раздался звонок местного жителя. Он сообщил, что видел человека, похожего на пропавшего.
Дальнейшая судьба нечастного пенсионера пока неизвестна. Вероятно, такое большое расстояние он преодолел на попутках, поскольку, как рассказали волонтеры, денег у него с собой не было.