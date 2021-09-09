Пандемия коронавируса почти не повлияла на результаты ЕГЭ

Пандемия Covid-19 не помешала российским выпускникам достойно сдать государственные экзамены в этом году. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Если брать прошлый год, все боялись, что обрушатся результаты, единственный, кто говорил, что они могут быть лучше, — это был я. Почему? Потому что последние два месяца выпускник остался дома и готовился к тем предметам, которые он выбрал», — заявил Музаев в интервью RTVI Однако, некоторые выпускники все же сталкивались с трудностями при выполнении заданий, которые ориентированы, прежде всего, на практические умения (лабораторные работы по физике или химии, например). Вам будет интересно В Петербурге отметили высокие результаты выпускников, сдавших ЕГЭ 523 выпускника стали стобалльниками, из них 32 стали лучшими по двум экзаменам, еще двое заработали 300 баллов, а одна девушка... 06.07.2021 387