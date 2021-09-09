Несмотря на условия пандемии коронавируса, 2021 год программой туристического кешбэка воспользовались 1,6 млн. россиян.

При этом, россияне купили туров на рекордные 34 млрд рублей, из которых 6,7 млрд рублей были возвращены гражданам нашей страны по программе кешбэка. Об этом сообщает Ростуризм.

«Всего с начала года, по предварительным данным, программой воспользовались более 1,6 млн россиян. Суммарно россияне приобрели туры и проживание в отелях с кешбэком в 2021 году более чем на 34 млрд рублей, при этом в виде кешбэка туристам вернулось около 6,7 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что Ростуризм продлил программу туристического кэшбека в стране на две недели. Теперь вернуть часть потраченных денег на путешествия россияне смогут до середины сентября.