В ПФР рассказали о возможности получать две пенсии одновременно

Некоторые граждане России имеют право получать сразу две пенсии: одну по линии силовых ведомств, вторую — по линии Пенсионного фонда России, проинформировали в ПФР.

Так, право получать две пенсии имеют бывшие военнослужащие, работники МВД, ФСБ, Минобороны, прокуратуры и прочих структур.

Для получения пенсии по линии ПФР нужно соблюдать четыре условия:

достичь пенсионного возраста, в том числе позволяющего получать досрочные выплаты;

накопить необходимый страховой стаж, не учтенный при назначении пенсии по линии силовых ведомств. Сейчас это как минимум 12 лет;

наличие нужных индивидуальных коэффициентов. В нынешнем году необходимо иметь 21;

установление пенсии за выслугу лет либо по инвалидности по линии силового ведомства.

Чтобы получить выплаты от ПФР, военному пенсионеру необходимо иметь СНИЛС. На индивидуальном лицевом счете фиксируется информация о гражданском стаже, полученных взносах, заработке, а также периодах работы в гражданских организациях. Эта информация и будет определять право на получение страховой пенсии.