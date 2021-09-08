В ПФР рассказали, чем грозят ошибки при начислении пенсии

Ошибки документах могут привести к некорректному начислению пенсии, сообщается на сайте Пенсионного фонда России.
В частности, неверные сведения о должности гражданина или же отсутствие печати может привести к неправильному начислению пенсионных выплат.
«Это может повлиять и на размер пенсии, и в принципе — на ее назначение (если речь идет, к примеру, о досрочном выходе)», — отметили в ПФР.
Поэтому жителям России рекомендуют обращаться в Пенсионный фонд. Ведомство проверит документы и при необходимости сделают запросы на предыдущее место работы, в архив или в органы соцобеспечения другого государства.
Ранее мы сообщали, что юбилейные выплаты пенсионеры Ленобласти смогут получить через МФЦ.