Жители России стали реже считать развод трагедией

За последние десять лет меньшее число жителей России стало воспринимать развод как нечто трагическое. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob.

Согласно исследованию, в 2011 году 18 процентов опрошенных характеризовали развод как трагедию, в 2020 году этот показатель снизился до 14 процентов, пишет RT.

Больше половины респондентов (53 процента) утверждают, что развод печальная, но порой необходимая вещь. По их мнению, в некоторых обстоятельствах несчастливый брак лучше прекратить, чтобы не травмировать себя и детей.

При этом 16 процентов отметили, что в современном мире развод — нормальное явление, и нет смысла сохранять брак при отсутствии любви между супругами. В свою очередь 14 процентов полагают, что развод недопустим. Среди тех, кто считает развод катастрофой, большей частью люди, которые не разводились и имеют в браке детей. Чаще развод как трагедию воспринимают мужчины.

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Большая часть опрошенных (60 процентов) считает, что после развода важно сохранить доброжелательные отношения. Обратного мнения придерживаются 17 процентов респондентов.